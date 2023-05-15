وتغلّب النجم المجري على المصنّف الثاني عالمياً بمجموعتين دون رد 6-3 و7-6 (7-4) اليوم الإثنين.

وسيلعب موروشان المتأهل من التصفيات في الدور المقبل مع الكرواتي كوريتش الفائز على الإسباني الآخر باينا بمجموعتين دون رد أيضاً.

وبلغ الروسي دانييل ميدفيديف ثمن نهائي البطولة بالفوز على الإسباني بيرنابي ثاباتا ميراييس بمجموعتين لواحدة.

ميدفيديف لم يبدأ المواجهة بصورةٍ جيدة حيث خسر المجموعة الافتتاحية بثلاثة أشواط لستة، غير أنّه استعاد توازنَه وتمكن من تعديل النتيجة بالفوز بالمجموعة الثانية بواقع ستة أشواط لواحد، قبل أن يحسم المهمّة بالفوز بالمجموعة الفاصلة بستّة أشواط لثلاثة.

كما تأهل الروسي الآخر آندري روبليف إلى ثمن النهائي بفوزه على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا بمجموعتين دون مقابل بواقع سبعة أشواط لستة في المجموعة الأولى وستة أشواط لثلاثة في المجموعة الثانية.

وبلغ الكرواتيّ بورنا تشوريتش دور الستّة عشر بتغلبه على الإسباني روبيرتو كارباييس بايينا بمجموعتين دون ردّ.

تشوريتش المصنف السادس عشر عالميا واجه صعوبة في المجموعة الأولى قبل أن يحسمها لصالحه بواقع سبعة أشواط لستة لكنه فرض هيمنته في المجموعة الثانية لينهيّها بستة أشواط لواحد.