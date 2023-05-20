

ويلتقي مدفيديف في المباراة النهائية مع الدنماركي الشاب هولغر رونه الفائز على النروجي كاسبر رود 6-7 (2-7) و6-4 و6-2.

وحقق مدفيديف مفاجأة من العيار الثقيل حيث لم يكن من المتوقع أن يبلغ النهائي على ملاعب العاصمة الايطالية حيث لم ينجح في السابق في الفوز عليها بأي مباراة.



وسيطر مدفيديف (24 عاماً) على المباراة بشكل أفضل من اليوناني البالغ 24 عاماً أيضاً ووصيف بطل نسخة العام الماضي، بعد العودة لإكمال اللقاء الذي توقف لأكثر من 4 ساعات عندما كان التعادل سائداً 4-4 في المجموعة الأولى.

وعند العودة، فشل تسيتسيباس في الحفاظ على إرساله والنتيجة 5-5 بعدما خسر 5 نقاط متتالية فمنح الأفضلية للروسي الذي حسم المجموعة في صالحه.

ولم تشذ المجموعة الثانية عن الأولى حيث كسر مدفيديف إرسال منافسه في البداية، إلا أن اليوناني دفع الروسي للخطأ وخسارة ارساله فعادل الكفة 3-3.

ولكن مرة جديدة لم يتمكن من فرض كلمته والنتيجة متعادلة 5-5 حيث ارتكب 3 أخطاء على إرساله منحت الأفضلية مجدداً لمدفيديف الذي أنهى المجموعة لصالحه وبالتالي المباراة التي دامت أكثر من 6 ساعات ولكن مع لعب فعلي لمدة ساعة و47 دقيقة.



وسمح مدفيديف لنفسه بالرقص بعد الفوز قائلاً "كنت سعيدًا فقط بالوصول إلى نهائي بطولة ماسترز الألف على الملاعب الترابية للمرة الأولى، ولا يمكنني الانتظار حتى المباراة النهائية".