

وضرب مدفيديف الذي احتاج إلى ساعة و20 دقيقة فقط للتخلص من المصنف 101 عالمياً، موعداً في المربع الذهبي مع اليوناني تسيتسيباس الخامس الفائز على تشوريتش السادس عشر عالمياً 6-3، 6-4.



وبدعم جماهيري على الملعب الرئيسي رغم إقصائه ايطاليين في الدورين السابقين (لورنتسو سونيغو ولورنتسو موزيتي)، واصل تسيتسيباس عروضه القوية من دون أن يخسر أي مجموعة حتى الآن.



ويسعى مدفيديف نحو لقب خامس هذا الموسم وثان في الماسترز بعد ميامي.



وحاول اللاعب الألماني إقلاق راحة منافسه الروسي في بداية المباراة، إلا أنّه بدا هشاً خلال إرساله حيث نجح مدفيديف في الكسر 3 مرات في كل مجموعة.