أعلن منظمو بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، أن الأمطار التي أدت الجمعة الى توقف المباراة الثانية في الدور نصف النهائي بين الصربي نوفاك دجوكوفيتش والنمسوي دومينيك ثييم، تسببت بإرجاء استكمالها الى السبت.

وأدت الأمطار الى توقف المباراة بين دجوكوفيتش المصنف أول وثييم الرابع مرتين اليوم، ثانيتهما في المجموعة الثالثة والنتيجة 6-2، 3-6، و3-1 لصالح الثاني، قبل أن يعلن المنظمون أن المباراة ستستكمل عند الساعة العاشرة بتوقيت غرينيتش صباح السبت.

وكانت الرياح القوية قد أثرت في وقت سابق على المباراة الأولى في نصف النهائي، والتي انتهت بتأهل حامل اللقب الإسباني رافايل نادال المصنف ثانيا، الى النهائي على حساب السويسري روجيه فيدرر الثالث.

