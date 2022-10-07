في مؤتمر صحافي أُعلن على عجل قبل بدء المباراة بقليل، قال المصنف 20 عالميًا إنه "كان يلعب تنس رائعاً طوال العام" لكن ذلك أرهقه بدنيًا.

تابع ابن الـ27 عامًا "كنت في الواقع أتعامل مع مشكلة في الركبة خلال فترة بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، عدت إلى المنزل وربما لم أستغرق الوقت الكافي، لأكون صادقًا. عدت مباشرة إلى التدريب".

أضاف وصيف بطل ويمبلدون "إنه أمر مؤلم. عندما يخذلك الجسد، فهذا ليس شعورًا جيدًا".

سيعود الآن إلى أستراليا لكنه أكد أنه لا يزال يخطط للعب عدة دورات في الفترة التي تسبق بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام المقبل.

قال كيريوس إن ركبته لم تشكل مشكلة في مباريات الفردي أو الزوجي، لكنه شعر "بألم شديد" أثناء الإحماء الجمعة.

وسيلعب فريتز مع الكندي دينيس شابوفالوف الفائز على الكرواتي بورنا تشوريتش 6-4، 6-3.

في وقت سابق من اليوم، تأهل تيافو (19 عالميًا) إلى المربع الأخير بفوزه على الصربي ميومير كيسمانوفيتش 6-صفر، 6-4 على أن يلتقي الكوري الجنوبي كوون سون-وو الفائز 6-3، 6-صفر على الإسباني بيدرو مارتينيس.

وقال تيافو إنه يعاني من "اختلاف التوقيت، لذا كنت أخلد إلى النوم باكرًا جدًا وأستيقظ باكرًا جدًا".