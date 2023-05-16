وخاض الصربي الذي سيتنازل عن صدارة التصنيف العالمي للإسباني الشاب كارلوس ألكاراس الإثنين بصرف النظر عن نتائجه في روما، مباراته الـ77 في فورو إيتاليكو.

وعادل "دجوكو" رقم الإسباني رافايل نادال وسيكون قادراً على تحطيمه عندما يلاقي في موقعة نارية الدنماركي الشاب هولغر رونه المصنف سابعاً في الدورة والفائز على الأسترالي أليكسي بوبيرين 6-4 و5-7 و6-4.

وهذه المرة السابعة عشرة توالياً يبلغ دجوكوفيتش ربع نهائي دورة روما، حيث أحرز اللقب ست مرات في ست مباريات نهائية خاضها.

كسب أمام نوري، المصنف 13 في البطولة، المجموعة الأولى بسهولة بعد تقدّمه 3-0. بدا مصمّماً في الثانية وكسر ارسال خصمه مبكراً (2-1).

لكن البريطاني ردّ سريعاً، وأشعل غضب دجوكوفيتش عندما لعب كرة ساحقة فيما كان الصربي يدير ظهره نحو الشبكة، فاصطدمت بقوّة بربلة ساقه.

ولدى تغيير موقع اللاعبين على مدى الأشواط التالية، كان دجوكوفيتش يرمق خصمه بنظرة حانقة تعبّر عن عدم قبوله حركة الاعتذار اليدوية من البريطاني.

وكسر "نولي" إرسال نوري مجدداً (5-4) وبادله بمصافحة جليدية بعد اللقاء، فبلغ دور الثمانية في الدورة الإعدادية لبطولة رولان غاروس المفتوحة على أرض ترابية.

مواجهة متوترة

أوضح دجوكوفيتش في وقت لاحق أنه كان غاضباً من سلوك نوري في الملعب منذ بداية المباراة، حيث فعل "أشياء نعرفها نحن اللاعبون في غرفة خلع الملابس أنها لا تظهر روحًا رياضية".

وأضاف "إنه شاب لطيف للغاية خارج الملعب، لذلك أنا لا أفهم هذا النوع من التصرف داخله. لكن هذا ما حصل. لقد تسبب في إشعال الأمور ورديت على ذلك".

وتابع "لن أسمح لشخص ما بالتصرف هكذا وأحني رأسي. سأرد. هذا كل ما في الأمر. ما يحدث في الملعب نتركه في الملعب ونمضي قدمًا".

في مواجهة أخرى، صمد رونه أمام الضربات القوية لبوبيرين المصنف 77 عالمياً، مؤكّدا مرونته رغم أعوامه العشرين. ضرب 34 كرة فائزة في المباراة وارتكب 3 اخطاء مباشرة فقط في المجموعة الحاسمة.

ورفع رونه الذي يخوض مشاركته الأولى في روما، رصيده إلى 11-2 هذا الموسم على الأرض الترابية، علماً أنه بلع النهائي في مونتي كارلو الشهر الماضي قبل أن يتوج بلقبه الرابع في ميونيخ.

يذكر أن رونه هزم دجوكوفيتش في نهائي دورة باريس بيرسي للماسترز 2022.

وتأهل النرويجي كاسبر رود، الرابع عالمياً، إلى ربع النهائي على حساب الصربي لاسلو دييري 6-1، 6-3 فضرب موعداً مع الإيطالي يانيك سينر أو الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو.

وتغلب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس في الدور الثالث على الإيطالي لورنتسو سونيغو 6-3، 7-6 (7/3) في مباراة استكملت الثلاثاء بعد أن توقفت الاثنين بسبب الامطار، وسيلتقي مساء في ثمن النهائي مع إيطالي آخر هو لورنستو موزيتي الفائز في مباراة مستكملة أيضًا على الاميركي فرانسيس تيافو 7-5، 4-6، 3-6.

شفيونتيك تضرب موعداً مع ريباكينا

وضربت البولندية ايغا شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً موعداً مع الكازاخستانية إيلينا ريباكينا السادسة في ربع النهائي، بفوزها على الكرواتية دونا فيكيتش 6-3، 6-4.

ورفعت بطلة روما في العامين الماضيين انتصاراتها في العاصمة الإيطالية الى 14 تواليا و24 مجموعة تواليًا.

وكانت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا آخر من خطفت مجموعة من شفيونتيك في روما وتحديداً في الدور الثالث عام 2021.

وتلتقي البولندية تالياً في مواجهة ثأرية مع ريباكينا بعد أن أقصتها الأخيرة من نصف نهائي دورة إنديان ويلز للألف هذا العام في طريقها الى اللقب، ومن الدور الـ16 في أستراليا المفتوحة مطلع السنة في طريقها الى النهائي.

وحققت شفيونتيك فوزها الوحيد على الكازاخستانية في أول لقاء جمعهما من أصل ثلاثة، في ربع نهائي دورية أوسترافا 2021.