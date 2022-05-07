أقصى اليافع الإسباني الصاعد بقوّة كارلوس ألكاراث، المصنف تاسعًا عالميًا، نظيره الصربي نوفاك دجوكوفيتش الأول من الدور نصف النهائي لدورة مدريد للماسترز للألف نقطة على الملاعب الترابية في مباراة ماراثونية استمرت ثلاث ساعات و35 دقيقة السبت 6-7 (5-7) و7-5 و7-6 (7-5).

وأطاح ألكاراث الذي كان ضمن المصنفين العشرة الأوائل قبل بلوغه عامه التاسع عشر الخميس، بمواطنه الإسباني رافاييل نادال من ربع النهائي وبات أصغر لاعب على الإطلاق يبلغ دور الأربعة في مدريد.

ويلتقي في النهائي اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس أو الألماني ألكسندر زفيريف الثالث وحامل اللقب.

وبات ألكاراث أول لاعب على الإطلاق يسقط نادال ودجوكوفيتش في مباراتين تواليًا على الملاعب الترابية، وأول مراهق يسقطهما في مباراتين تواليًا في أي بطولة أو دورة وأصغر لاعب يفوز على مصنف أوّل في العالم منذ 17 عامًا منذ أن حقق ذلك نادال ضد السويسري روجر فيدرر في 2005 في رولان غاروس.

وكانت هذه المواجهة الأولى التي تجمع ألكاراث مع دجوكوفيتش بعد أن حقق الجمعة فوزه الأول على نادال في ثالث مواجهة بينهما بعد خسارتين في الدور الثاني من مدريد العام الماضي ونصف نهائي إنديان ويلز في آذار/مارس.

وسيأمل ألكاراث في تحقيق لقبه الثاني في الماسترز بعد ميامي والرابع هذا العام بعد برشلونة وريو دي جينيرو أيضًا، والخامس في مسيرته.