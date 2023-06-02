نادال يخضع لجراحة في عضلات الفخذ

وغاب نادال، الحاصل على 22 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، عن المنافسات منذ كانون الثاني الماضي بعدما تعرض لإصابة في عضلات الفخذ في الدور الثاني ببطولة أستراليا المفتوحة.



وقال بنيتو بيريز بارباديو وكيل أعمال اللاعب، الفائز ببطولة فرنسا المفتوحة 14 مرة، إن نتائج العملية متوقعة غداً السبت.



وقال نادال البالغ عمره 36 عاما إن 2024 سيكون على الأرجح العام الأخير في مسيرته الاحترافية.



وفي مارس اذار الماضي، خرج نادال من أول عشرة مراكز بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين للمرة الأولى منذ 2005 ويحتل حاليا المركز 15.