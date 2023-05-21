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تنس المحترفين

مدفيديف يحرز لقب بطولة روما للماسترز

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أحرز الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثالثاً عالمياً، لقب بطولة روما للماسترز اليوم الأحد عقب فوزه في النهائي على الدنماركي الشاب هولغر رونه.

reuters

وحسم مدفيديف المواجهة أمام الدنماركي، الفائز على النروجي كاسبر رود في نصف النهائي، بنتيجة 7-5 و7-5 خلال ساعة و43 دقيقة.  

وانتزع مدفيديف باكورة ألقابه على الملاعب الترابية. 

ويعتبر تتويج الروسي مفاجئا لأنه لا يحبذ اللعب على الملاعب الترابية. 

دانييل مدفيديف هولغر رونه بطولة روما ماسترز للتنس
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