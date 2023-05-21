مدفيديف يحرز لقب بطولة روما للماسترز

من قبل beIN SPORTS + AFP May 21, 2023 19:36 أحرز الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثالثاً عالمياً، لقب بطولة روما للماسترز اليوم الأحد عقب فوزه في النهائي على الدنماركي الشاب هولغر رونه.