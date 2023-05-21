مدفيديف يحرز لقب بطولة روما للماسترز

وحسم مدفيديف المواجهة أمام الدنماركي، الفائز على النروجي كاسبر رود في نصف النهائي، بنتيجة 7-5 و7-5 خلال ساعة و43 دقيقة.
وانتزع مدفيديف باكورة ألقابه على الملاعب الترابية.
ويعتبر تتويج الروسي مفاجئا لأنه لا يحبذ اللعب على الملاعب الترابية.
وحسم مدفيديف المواجهة أمام الدنماركي، الفائز على النروجي كاسبر رود في نصف النهائي، بنتيجة 7-5 و7-5 خلال ساعة و43 دقيقة.
وانتزع مدفيديف باكورة ألقابه على الملاعب الترابية.
ويعتبر تتويج الروسي مفاجئا لأنه لا يحبذ اللعب على الملاعب الترابية.
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