روبليف يسقط دجوكوفيتش ويحرز لقب دورة بلغراد

ولا يزال دجوكوفيتش يعاني منذ قضية ترحيله من أستراليا مطلع العام وحرمانه من الدفاع عن لقبه في أولى البطولات الأربع الكبرى، رغم وصوله إلى أول نهائي له هذا العام في بلغراد.

وحقق روبليف لقبه الثالث هذا العام بعد دورتي دبي ومرسيليا وأول فوز على دجوكوفيتش في ثاني مواجهة فقط جمعت اللاعبين ضمن دورات المحترفين.

قال روبليف بعد الفوز للصربي: "لا أعرف ما أقول لأنك أحد أفضل اللاعبين في العالم، إنه لشرف لي أن ألعب أمامك وآمل أن نستمر في المواجهة مرات عدة".

وتابع بعد تحقيقه لقبه الحادي عشر في مسيرته "أن أفوز بكأس هنا فإن فرحتي مزدوجة".

وخاض دجوكوفيتش الفائز بـ20 لقبا كبيرًا دورته الثالثة فقط هذا العام بعدما تم ترحيله من أستراليا حيث اضطر لرؤية منافسه الإسباني رافايل نادال ينفرد بالرقم القياسي لعدد ألقاب غراند سلام (21)، ليفك ارتباطه مع دجوكوفيتش بالذات والسويسري روجيه فيدرر.

كما غاب عن دورتي إنديان ويلز وميامي الأميركيتين الألف نقطة للماسترز بسبب القواعد المتعلقة باللقاح.

وبعد خروج مفاجئ من ربع نهائي دورة دبي أمام التشيكي ييري فيسلي في شباط/فبراير، عاد إلى مونتي كارلو الألف نقطة للماسترز الاسبوع الماضي لكنه خرج في مباراته الأولى أمام الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا الذي واصل طريقه حتى المباراة النهائية.

ويبدو أن دجوكوفيتش يعاني من عدم خوض المباريات التنافسية وتحتم عليه في المباريات الثلاث التي خاضها خلال الأسبوع في طريقه إلى المباراة النهائية في بلغراد العودة من تأخر بمجموعة قبل الفوز.

قال متوجها إلى الروسي "مبروك أنت بطل رائع وشاب رائع وصربيا وبلغراد يحبونك. عُد للدفاع عن لقبك العام المقبل".

