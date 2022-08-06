روبليف إلى نصف النهائي بفوزه بمباراتين في يوم واحد



وكان المطر مساء الخميس حال دون إقامة مباراة روبليف ضد الأميركي ماكسيم كريسي فتأجلت إلى الجمعة.



ونجح روبليف، المصنف أول في الدورة، في تخطي كريسي بالفوز عليه 6-4 و7-6 (10-8) في ساعة و42 دقيقة الجمعة، قبل أن يخوض مباراة ربع النهائي بعدها بساعات قليلة ويفوز على الأميركي الآخر جيفري "جاي جاي" وولف المشارك ببطاقة دعوة والمصنف 99 عالمياً 6-2 و6-3 في 78 دقيقة.



وقال روبليف: "لم أستمر وقتاً طويلاً على أرضية الملعب. كان هذا مفتاح أساسي بالنسبة إلي".



ويلتقي روبليف في نصف النهائي الياباني يوشيهيتو نيشيوكا الفائز على البريطاني دانيال إيفانز 7-6 (7-5) و4-6 و7-5، في مباراة ماراثونية استمرت 3 ساعات و35 دقيقة.



في المقابل، ضرب الأسترالي نيك كيريوس الذي بلغ نهائي ويمبلدون وخسره أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش، 35 إرسالاً ساحقاً، في طريقه إلى الفوز على الأميركي فرنسيس تيافو 6-7 (5-7) و7-6 (14-12) و6-2، في مباراة استغرقت ساعتين ونصف وانتهت في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.



وشهدت مباريات السيدات، خروج بطلتين للغراند سلام بخسارة البيلاروسية فيكتوريا آزرانكا بطلة أستراليا المفتوحة مرتين، بنتيجة قاسية أمام الصينية المغمورة وانغ جي يو 1-6 و3-6.



وكانت الصينية المصنفة 95 عالمياً، بلغت أول نصف نهائي في مسيرتها خلال دورة فالنسيا في حزيران/يونيو الماضي.



في المقابل، سقطت البريطانية إيما رادوكانو بطلة فلاشينغ ميدوز العام الماضي أمام الروسية ليودميلا سامسونوفا 6-7 (6-8) و1-6.



وبلغت الإستونية كايا كانيبي نصف النهائي بفوزها على الروسية آنا كالينسكايا 6-7 (4-7) و6-4 و6-3، وحذوت حذوها الاسترالية داريا سافي الفائزة على الكندية ريبيكا مارينو 6-1 و7-5.

