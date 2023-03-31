ألكاراث ومدفيديف إلى نصف نهائي دورة ميامي

في المباراة الأولى، واصل ألكاراث بنجاح حملة الدفاع عن لقبه بعد أسبوع على تتويجه بلقب دورة إنديان ويلز في سعيه إلى تحقيق ثنائية نادرة حققها سبعة لاعبين فقط حتى الآن هم الأميركيون جيم كوريير ومايكل تشانغ وبيت سامبراس وأندريه أغاسي والتشيلي مارسيلو ريوس والسويسري روجيه فيدرر والصربي نوفاك دجوكوفيتش.

ويرغب ألكاراث الذي استعاد صدارة التصنيف العالمي من دجوكوفيتش الاثنين قبل الماضي عقب تتويجه في كاليفورنيا، حيث يحتاج إلى الاحتفاظ بلقبه في فلوريدا.

واحتاج ألكاراث (19 عاماً) إلى ساعة و19 دقيقة لحسم المواجهة الأولى أمام فريتز وبلوغ نصف النهائي حيث سيلاقي الإيطالي يانيك سينر الفائز على الفنلندي إميل روسوفيوري 6-3 و6-1.

وسيسعى سينر، وصيف بطل دورة ميامي عام 2021، إلى الثأر من ألكاراث الذي تغلب عليه في نصف نهائي دورة إنديان ويلز الاسبوع قبل الماضي.

مدفيديف يواصل مشواره بنجاح

وفي الثانية، تابع مدفيديف، وصيف الكاراث في إنديان ويلز، مشواره الناجح في الدورة وبلغ دور الأربعة فيها للمرة الأولى في مسيرته، فضرب موعدا مع مواطنه كارن خاتشانوف الفائز على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو 6-3، 6-2.

فاز مدفيديف بـ22 مباراة من آخر 23، حقق خلالها ثلاثة ألقاب في روتردام والدوحة ودبي، قبل أن يسقط في كاليفورنيا الاسبوع الماضي أمام الإسباني المصنف أول كارلوس ألكاراث.

قال بعد فوزه الخميس "لم أحظَ أبداً بمثل هذه البداية الجيدة للموسم. فزت بالعديد من المباريات والدورات. أنا سعيد حقاً".

وتابع "كنت خائباً في إنديان ويلز عندما انتهت سلسلتي (من الانتصارات) ولكن الشيء الوحيد الذي بإمكانك القيام به هو بدء سلسلة جديدة، وأنا سعيد أني نقلت الفورمة الجيدة إلى ميامي".

ويتفوق مدفيديف 3-1 في المواجهات المباشرة مع خاتشانوف، وخرج فائزاً من آخر لقاء جمعهما في ربع نهائي دورة أديلايد الإسترالية مطلع العام.

وكان يوبانكس البالغ 26 عاماً، يلعب في أول ربع نهائي في بطولات ماسترز الألف نقطة، بعدما تغلب على الفرنسيين أدريان مانارينو وغريغوار بارير، والكرواتي المصنف سابعاً عشر بورنا تشوريتش.

ولم يُظهر الأميركي البالغ طوله نحو مترين، أي علامات على توتر في أول شوطين على إرساله، لكنه لم يتمكن من الاستفادة من خمس نقاط لكسر الإرسال في شوط رابع مثير.

وتعطّل زخم يوباكس باستراحة لنصف ساعة جراء هطول الأمطار، فكسر مدفيديف إرساله بعد استئناف المباراة، ما سمح للروسي بالتقدم 4-3 قبل حسم المجموعة.

لكن يوبانكس لم يجعل الأمور أسهل لخصمه المصنف خامساً عالمياً. ففي الشوط السادس من المجموعة الثانية، حقق مدفيديف تقدماً كبيراً 4-2، لكن الأميركي أبقى على آماله وأنقذ نقطتي مباراة، لكن مدفيديف تمكّن في النهاية من تجنب مجموعة فاصلة.

ريباكينا تبلغ النهائي

ولدى السيدات، تابعت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا السابعة عالمياً مشوارها الرائع أيضاً في الدورة وسعيها على غرار ألكاراث في تحقيق ثنائية إنديان ويلز وميامي عندما تغلبت على الاميركية جيسيلا بيغولا الثالثة 7-6 (7-3) و6-4.

وواجهت ريباكينا صموداً قوياً من بيغولا في المجموعة الأولى حيث اضطرت إلى حسمها بفضل الشوط الفاصل، قبل أن تقلب الطاولة على منافستها الأميركية في المجموعة الثانية عندما حولت تخلفها 2-4 إلى فوز 6-4.

وتلتقي ريباكينا في المباراة النهائي مع التشيكية بترا كفيتوفا الثانية عشرة والتي حجزت بطاقتها إلى دور الأربعة بفوزها على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا 6-4 و3-6 و6-3، أو الرومانية سورانا سيرستيا التي فجرت المفاجأة الأربعاء بإقصائها البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية عالمياً.

وتبحث كفيتوفا عن اللقب التاسع في دورات الألف، والأول منذ تتويجها بدورة مدريد قبل خمس سنوات.