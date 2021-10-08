وفرّطت تشيكيا بفرصة الانفراد بوصافة المجموعة الخامسة بتعادلها مع منافستها المباشرة ويلز 2-2 الجمعة في براغ، وذلك في الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

ودخل المنتخبان مباراة الجمعة وهما على المسافة ذاتها بسبع نقاط لكن من خمس مباريات لتشيكيا وأربع لويلز التي فازت على منافستها ذهاباً 1-صفر، فيما يتصدر المنتخب البلجيكي الترتيب بفارق كبير بعد حصده 16 نقطة من ست مباريات.



وبقي الترتيب على ما كان عليه بعد تعادل المنتخبين 2-2 في لقاء سجل فيه آرون رامسي هدفاً، وضع به ويلز في المقدمة قبل أن يعادل ياكوب بيتشيك لأصحاب الأرض (38)

وتقدمت تشيكيا بهدف وورد حارس ويلز الذي ارتكب خطأً فادحاً عند فشله باستقبال تمريرة من رامسي (49) لكن دانيال جيمس عدل النتيجة للضيوف (69).



وفي ظلّ صعوبة مقارعة بلجيكا على صدارة المجموعة التي تمنحها بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات قطر 2022، انحصر الصراع على المركز الثاني المؤهل إلى الملحق الأوروبي الذي يتأهل منه ثلاثة منتخبات من أصل 12 ستشارك فيه.



وخسرت بيلاروسيا على أرض إستونيا 2-صفر وهو ما سمح للأهخيرة برفع رصيدها إلى 4 نقاط مقابل ثلاث فقط للضيوف.