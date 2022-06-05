وأوضح هينيسي حارس بيرنلي أن منتخب أوكرانيا أدى مباراة رائعة ووضحت خطورتهم طوال اللقاء وهو ما تسبب في تصديه لعدد كبير من الفرص الخطرة.

وأشاد هينيسي بزميله في الفريق غاريث بايل مؤكداً أنه قام بعمل كبير ونجح في قيادة فريقه إلى مونديال قطر.