موسى ديمبيلي ودوكوريه على رادار منتخب مالي من قبل beIN SPORTS February 17, 2022 13:37 1:00 دقيقة أعلن ماموتو بافيو توريه رئيس الاتحاد المالي لكرة القدم، بدء مفاوضات مع موسى ديمبيلي مهاجم أولمبيك ليون وعبد الله دوكوريه متوسطِ ميدان إيفرتون للانضمام للمنتخب. تقارير إخبارية تصفيات كأس العالم منتخب مالي موسى ديمبيلي -آخر الفيديوهات 3:30 دقيقة ذهبية ورقم قياسي لليابانية ميهو 4:01 دقيقة الهلال السوداني يلجأ إلى "كاس" بسبب قرار "الكاف" 1:00 دقيقة موسى ديمبيلي ودوكوريه على رادار منتخب مالي 0:24 دقيقة إشبيلية يبحث عن العودة للواجهة الأوروبية مجدداً 2:17 دقيقة بوروسيا دورتموند يتطلع لتجاوز عقبة رينجرز 2:00 دقيقة آخر تحضيرات نابولي قبل مباراته المرتقبة مع برشلونة 0:40 دقيقة إقالة رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم 2:20 دقيقة مباراة برشلونة ونابولي - التغطية الخاصة 1:01 دقيقة الدوحة تستضيف أولى جولات بطولة البادل 3:30 دقيقة السويدية نايسلند تُهيمن على "سكي كروس" السيّدات