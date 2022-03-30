وسجل جوليان ألفاريز في الدقيقة 24 هدف التقدم للمنتخب الأرجنتيني، وتعادل المخضرم إينير فالنسيا للإكوادور في الدقيقة 90.

ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني علماً بأنه ضمن التأهل إلى النهائيات للمرة الثامنة عشرة في تاريخه، تحديداً في السادس عشر من نوفمبر الماضي، فيما رفع المنتخب الإكوادوري رصيده إلى 26 نقطة.

وكان منتخب الإكوادور ضمن في الجولة الماضية من التصفيات تواجده في المونديال للمرة الرابعة في تاريخه.

وتنتظر المنتخب الأرجنتيني مواجهة غير مؤثرة مؤجلة مع المنتخب البرازيلي الذي ضمن الصدارة.

