مدرب أستراليا يطالب لاعبيه بتقديم أفضل مستوياتهم من قبل beIN SPORTS June 6, 2022 20:11 1:04 دقيقة قبل مواجهة الإمارات في الملحق الآسيوي ضمن تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ أكد غراهام آرنولد مدرب منتخب أستراليا أن على لاعبيه أن يكونوا على أتم الجاهزية وأن يقدموا أفضل مستوياتهم من أجل تحقيق الفوز. مقابلات تقارير إخبارية منتخب أستراليا المنتخب الإماراتي تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة تقارير: غابرييل جيسوس صفقة محتملة لريال مدريد 0:35 دقيقة المنتخب الكولومبي يبلغ نصف نهائي بطولة تولون 0:30 دقيقة المنتخب السعودي يحافظ على صدارة المجموعة الرابعة 1:04 دقيقة مدرب أستراليا يطالب لاعبيه بتقديم أفضل مستوياتهم 1:15 دقيقة مدرب منتخب أميركا فخور بتصرف لاعبيه 13:08 دقيقة جونينيو يتحدث عن طموح نيمار وتحديات مدرب البرازيل 0:50 دقيقة تقارير تشير لرفض ليفربول عرضاً من بايرن بخضوص ماني 0:45 دقيقة ليفربول يمدد عقد لاعبه ميلنر حتى 2023 3:02 دقيقة بهدف لنيمار... البرازيل تتجاوز اليابان ودياً 0:29 دقيقة الوحدات يقدم غوميس لوسائل الإعلام