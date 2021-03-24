مباراة قطر ولوكسمبورغ بث مباشر

التغطية الخاصة لمباراة قطر ولوكسمبورغ

مشاركة تاريخية

ويشارك المنتخب القطري في المجموعة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال والتي تضم معه منتخبات لوكسمبورغ والبرتغال وأذربيجان وصربيا وجمهورية أيرلندا، وتعد هذه المشاركة فرصة تاريخية للعنابي للاستعاد على أفضل وأكمل وجه لمعترك المونديال القادم.

وقال الإسباني فيليكس سانشيز مدربُ المنتخب القطري، إن المشاركة َ في التصفيات الأوروبية المؤهلةِ للمونديال تمثل تحدياً رائعاً وفرصة ً لإظهار قدرات المنتخب القطري.

سانشيز يتحدث

وأشار سانشيز إلى أن هذه المشاركةَ ستَمنحُ بطلَ آسيا خبرةً واسعةً في تحضيراتِه للمونديال.

وستحتضن مدينة ديبرتسن المجرية مباريات المنتخب القطري التي تقام على أرضه وهي ثاني أكبر مدينة في المجر بعد العاصمة بودابيست، وهي تمتلك إمكانيات رائعة على صعيد البنية التحتية الرياضية، إضافة إلى أنها مركز ثقافي متميز حيث يوجد فيها العديد من المكتبات الكبرى.

وسيدشن العنابي مشاركته في التصفيات بمواجهة لوكسمبورغ اليوم الأربعاء قبل أن يستضيف أذربيجان الأحد القادم، على أن يواجه منتخب جمهورية أيرلندا في الثلاثين من آذار/مارس الحالي.

قطر ولوكسمبورغ – معلومات البث المباشر

• مباراة قطر ولوكسمبورغ ستقام اليوم الأربعاء الرابع والعشرين من آذار/مارس.

• ستبث المباراة المرتقبة للعنابي اليوم على قناة beIN SPORTS المفتوحة.

• مواجهة قطر ولوكسمبورغ ستقام في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• وستبث مواجهة قطر ولوكسمبورغ بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT .



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