عودة بالوتيلي إلى صفوف المنتخب الإيطالي تثير جدلاً واسعاً من قبل beIN SPORTS January 27, 2022 16:59 2:36 دقيقة في خطوة أثارت جدلًا واسعاً استدعى روبرتو مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي ماريو بالوتيلي للمعسكر الخاصّ الذي يأتي قبل شهرين من موعد مباريات الملحق الأوروبي ضمن تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية تصفيات كأس العالم ماريو بالوتيلي روبرتو مانشيني المنتخب الإيطالي تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:52 دقيقة تغيير توقيت مباراة مصر والمغرب 0:43 دقيقة تحسين سبل الوصول إلى ملعب أوليمبي أولوية الكاميرون 0:31 دقيقة الإمارات تتغلّب على سوريا في تصفيات مونديال 2022 0:29 دقيقة إيران تبلغ نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ 2:36 دقيقة عودة بالوتيلي إلى صفوف المنتخب الإيطالي تثير الجدل 1:04 دقيقة بوليسيتش يؤكد صعوبة اللّعب في عدّة مراكز 1:09 دقيقة مونييه يُشيد بالبنية التحتية لمونديال قطر 2022 2:55 دقيقة تشيلي ترفع شعار الفوز أمام الأرجنتين 0:50 دقيقة إيطاليا تفكر باستضافة بطولة أوروبا 1:23 دقيقة إنفانتينو يدافع عن فكرة إقامة المونديال كل سنتين