أكد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام في مداخلة مع beIN SPORTS تقديم شكوى للاتحادين الدولي والإفريقي بخصوص أحداث مباراة مصر والسنغال في داكار ضمن تصفيات كأس العالم مطالبا بإعادة المباراة أو عدم تحديد الفائز بينهما قبل التحقيق بما حدث.

