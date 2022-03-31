أكد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام في مداخلة مع beIN SPORTS تقديم شكوى للاتحادين الدولي والإفريقي بخصوص أحداث مباراة مصر والسنغال في داكار ضمن تصفيات كأس العالم مطالبا بإعادة المباراة أو عدم تحديد الفائز بينهما قبل التحقيق بما حدث.
رئيس الاتحاد المصري يؤكد تقديم شكوى للفيفا والكاف
أكد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام في مداخلة مع beIN SPORTS تقديم شكوى للاتحادين الدولي والإفريقي بخصوص أحداث مباراة مصر والسنغال في داكار ضمن تصفيات كأس العالم مطالبا بإعادة المباراة أو عدم تحديد الفائز بينهما قبل التحقيق بما حدث.
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