وبحسب القائمة التي نُشرت في موقع الاتحاد الجزائري السبت، فإن بلماضي قرر الاستغناء عن مهاجمه الأول لعدة سنوات بغداد بونجاح (30 عاماً)، صاحب 24 هدفاً في 57 مباراة دولية، واستبداله بمهاجم نادي الوكرة القطري المخضرم محمد بن يطو، الذي يدخل التشكيلة لأوّل مرة. كما استبعد بلماضي مهاجم وست هام الإنكليزي سعيد بن رحمة ولاعب وسط الريان القطري ياسين براهيمي.

وكتب بونجاح في صفحته على انستغرام "اتمنى كل التوفيق للمنتخب وان شاء الله التأهل إلى المونديال".

كذلك تم إعادة استدعاء المخضرم عدلان قديورة (36 عاماً) متوسط ميدان بورتن ألبيون من الدرجة الإنكليزية الثالثة، ومعه مهاجم هرتا برلين إسحاق بلفوضيل (30 عاماً) الغائب عن المنتخب منذ 2018.

ومن المنتظر أن يعقد بلماضي الأحد مؤتمراً صحفياً لشرح خياراته، عشية بداية معسكر المنتخب قبل السفر إلى دوالا لمواجهة الكاميرون بملعب جابوما ذهاباً يوم 25 آذار/مارس ثم خوض الإياب في الجزائر في 29 منه على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بحضور الجمهور. والفائز من المباراتين يتأهل إلى نهائيات كأس العالم.

وقررت السلطات الجزائرية نقل نحو 1700 مناصر جزائري لمؤازرة منتخبهم في الكاميرون، في جسر جوي من 11 طائرة تقوم بالرحلة ذهابا وايابا في نفس اليوم.

وبعد إحرازه كأس أمم إفريقيا 2019 للمرة الثانية في تاريخه، مُني المنتخب الجزائري بنكسة في النسخة الأخيرة في الكاميرون عندما ودّع باكراً من دور المجموعات.

وشاركت الجزائر أربع مرات في كأس العالم أعوام 1982 و1986 و2010 و2014 عندما بلغت دور الـ16 وخسرت بعد التمديد أمام ألمانيا التي أحرزت اللقب لاحقاً، علماً أنها حققت مفاجأة مدوية في نسخة 1982 عندما فازت على ألمانيا الغربية التي كانت تعجّ بالنجوم وحلت وصيفة.



وفي ما يلي قائمة اللاعبين الـ24:

حراسة المرمى: رايس مبولحي (الاتفاق السعودي)، ألكسندر أوكيدجا (متز الفرنسي)، مصطفى زغبة (ضمك السعودي)

الدفاع: رامي بن سبعيني (بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني)، جمال بن العمري (قطر القطري)، يوسف عطال (نيس الفرنسي)، عيسى ماندي (فياريال الإسباني)، عبد القادر بدران (الترجي التونسي)، مهدي تاهرات (الغرافة القطري)، حسين بن عيادة ويوسف لعوافي (النجم الساحلي التونسي)، أحمد توبة (فالفيك الهولندي)

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي)، رامز زروقي (تفنتي الهولندي)، سفيان فيغولي (غلطة سراي التركي)، عدلان قديورة (بورتن ألبيون الانكليزي)، سفيان بن دبكة (الفتح السعودي)، هشام بوداوي (نيس الفرنسي)

الهجوم: إسلام سليماني (سبورتينغ البرتغالي)، رياض محرز (مانشستر سيتي الإنكليزي)، يوسف بلايلي (بريست الفرنسي)، رشيد غزال (بشيكتاش التركي)، محمد بن يطو (الوكرة القطري)، إسحاق بلفوضيل (هرتا برلين الألماني)

