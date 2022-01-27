وجاء الفوز الرابع توالياً لصالح اليابان بثنائية نظيفة على حساب الصين الخميس في الجولة السابعة من مباريات المجموعة الثانية ضمن الدور الثالث الحاسم لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

وسجّل ثنائية اليابان كل من أوساكو من ركلة جزاء (13) وجونيا (61) ليرفع أصحاب الأرض رصيدهم إلى 15 نقطة بالمرز الثاني خلف السعودية (15) التي تواجه عمان (7) فيما تجمد رصيد الصين عند خمس نقاط في المركز الخامس.

واستعادت اليابان الوصافة من أستراليا التي صعدت للمركز الثاني مؤقتاً بفوزها السهل على ضيفتها فيتنام 4-صفر، قبل أن تتراجع للمركز الثالث برصيد 14 نقطة فيما استمرت فيتنام دون رصيد.

على استاد ريكتانغولار في ملبورن وعلى مقربة من ملاعب كرة المضرب حيث تقام بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، سجل للفائز جايمي مكلارين (30) وتوم روغيتش (45+2) وكريغ غودوين (72) ورايلي ماكغري (76).



ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعتين مباشرة إلى المونديال، فيما يخوض الفائز بين ثالثي المجموعتين ملحقاً آسيوياً قبل خوض ملحق دولي ضد خامس أميركا الجنوبية في حزيران/يونيو.

