ضمنت إيران تأهلها رسمياً إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™، بعد فوزها على العراق 1-صفر الخميس في طهران، وذلك ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الأولى للدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية.

على استاد "أزادي" سجل لاعب بورتو البرتغالي مهدي طارمي هدف الفوز مطلع الشوط الثاني (48)، ليبلغ "تيم ملي" النهائيات الثالثة توالياً والسادسة في تاريخه بعد 1978 و1998 و2006 و2014 و2018، ويصبح أول منتخب آسيوي يبلغ النهائيات من بوابة التصفيات.

وكان المنتخب الإيراني الأكثر مثالية بين منتخبات المجموعة الأولى حتى الآن، فحقق ستة انتصارات وتعادلاً في مبارياته السبع.

ورفعت إيران رصيدها إلى 19 نقطة، بفارق نقطتين عن كوريا الجنوبية الفائزة الخميس أيضاً على أرض لبنان 1-صفر، فيما تملك الإمارات الثالثة التي فازت على سوريا بهدفين نظيفين، 9 نقاط في المركز الثالث، ما يعني أنه لن يكون بمقدورها اللحاق بإيران في المباريات المتبقية.

ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعتين مباشرة إلى المونديال، فيما يخوض الفائز بين ثالثي المجموعتين ملحقاً دولياً ضد خامس أميركا الجنوبية في حزيران/يونيو المقبل.

وأصبحت إيران المنتخب الرابع عشر الذي يتأهل إلى النهائيات المقررة نهاية العام الجاري في دولة قطر.

يذكر أن المواجهة التي دارت أمام عشرة آلاف مشجع شهدت حضورا نسائيا للمرة الأولى منذ أكثر من سنتين في إيران.