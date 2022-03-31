ويأتي رحيل جمعة بعد أن أعلن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش يوم أمس نهاية مشواره مع الفراعنة بعد فشل التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، عقب الخسارة بركلات الترجيح أمام السنغال 1-3 في دكار في إياب الدور الثالث من التصفيات الإفريقية.
وائل جمعة يترك منصبه كمدير للمنتخب المصري
من قبل beIN SPORTS
أعلن المدافع الدولي السابق وائل جمعة رحيله عن منصبه كمدير للمنتخب المصري متوجها بالشكر لكل من عمل معه في الفترة السابقة.
ويأتي رحيل جمعة بعد أن أعلن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش يوم أمس نهاية مشواره مع الفراعنة بعد فشل التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، عقب الخسارة بركلات الترجيح أمام السنغال 1-3 في دكار في إياب الدور الثالث من التصفيات الإفريقية.
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