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تصفيات كأس العالم
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

وائل جمعة يترك منصبه كمدير للمنتخب المصري

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أعلن المدافع الدولي السابق وائل جمعة رحيله عن منصبه كمدير للمنتخب المصري متوجها بالشكر لكل من عمل معه في الفترة السابقة.

beIN SPORTS

ويأتي رحيل جمعة بعد أن أعلن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش يوم أمس نهاية مشواره مع الفراعنة بعد فشل التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، عقب الخسارة بركلات الترجيح أمام السنغال 1-3 في دكار في إياب الدور الثالث من التصفيات الإفريقية.
 

منتخب مصر وائل جمعة تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
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