وائل جمعة يترك منصبه كمدير للمنتخب المصري

ويأتي رحيل جمعة بعد أن أعلن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش يوم أمس نهاية مشواره مع الفراعنة بعد فشل التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، عقب الخسارة بركلات الترجيح أمام السنغال 1-3 في دكار في إياب الدور الثالث من التصفيات الإفريقية.

