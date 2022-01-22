هاشيك يستدعي 25 لاعباً لمواجهتي لبنان مع كوريا والعراق

ويبدأ "رجال الأرز" تجمعًا داخليًا في أحد الفنادق جنوب العاصمة بيروت اعتبارًا من الأحد استعدادًا للمواجهة مع اكتمال وصول المحترفين.

وستقام المباراتان في ملعب صيدا البلدي. ويحتل منتخب لبنان المركز الرابع برصيد 5 نقاط في المجموعة الأولى خلف ايران المتصدرة (16 نقطة) وكوريا الجنوبية (14) والإمارات الثالثة (6) ويليه منتخبا العراق (4) وسوريا (نقطتين).



وستشهد التشكيلة عودة القائد حسن معتوق الذي غاب في المرحلتين السابقتين بسبب الإصابة في كتفه، فيما سيغيب الجناح ربيع عطايا بداعي الايقاف (لطرده في بطولة كأس العرب) والظهير حسن شعيتو "شبريكو" المصاب بكوفيد-19، وصانع الألعاب باسل جرادي الذي سيجري عملية جراحية بعدما أصيب مع فريقه أبولون القبرصي.



وسيعول هاشيك على ثلة من المحترفين في مقدمهم المدافع جوان الأومري (لاعب حر بعد انتهاء عقده مع اف سي طوكيو الياباني)، إضافة إلى روبير ملكي (الشيحانية القطري) وجورج ملكي (اسكيليستونا السويدي) وحسن "سوني" سعد (براشواب التايلاندي)، والظهير عباس عاصي والمهاجم محمد قدوح المنتقلين الى الدوري العراقي.



وضمت التشكيلة:

حراس المرمى: مصطفى مطر (العهد)، علي السبع (النجمة)، هادي مرتضى (الأنصار)، أنطوان الدويهي (السلامزغرتا).

المدافعون: نور منصور وحسين زين (العهد)، قاسم الزين، ماهر صبرا (النجمة)، عباس عاصي (نفط ميسان العراقي)، محمد زين العابدين طحان (الصفاء)، جوان أومري (لاعب حر)، حسين الدر (الأنصار)، روبير ملكي (الشيحانية القطري).

لاعبو الوسط: جهاد أيوب ونادر مطر (الأنصار)، جورج ملكي (اسكيلستونا السويدي)، وليد شور (شباب الساحل)، مهدي زين (النجمة)، محمد علي الدهيني (تريللبورغ السويدي)، محمد حيدر (العهد).

المهاجمون: حسن معتوق (الأنصار)، حسن سعد "سوني" (براشواب التايلاندي)، محمد قدوح (الزوراء العراقي)، فضل عنتر (شباب الساحل) وهلال الحلوة (العهد).





