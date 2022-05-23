ملحق كأس العالم FIFA قطر 2022™: عودة "عمّوري" إلى تشكيلة الإمارات بعد غياب 4 سنوات



ويلعب الفائز من لقاء الامارات وأستراليا مع البيرو خامسة تصفيات أميركا الجنوبية في ملحق عالمي، في 13 حزيران/ يونيو في الدوحة أيضاً على استاد أحمد بن علي.

وشهدت القائمة عودة صانع الألعاب عمر عبد الرحمن "عمّوري" إلى التشكيلة بعد غياب دام أربع سنوات، بسبب لعنة الإصابات التي طاردته.

ولم يرتد "عمّوري"، اللاعب الأكثر موهبة في كرة الامارات خلال السنوات الأخيرة وأفضل لاعب في آسيا عام 2016، قميص المنتخب منذ إصابته مع ناديه السابق الهلال السعودي بقطع في الرباط الصليبي للركبة في تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

كما تعرض عبد الرحمن (31 عاماً) لإصابات عدة مع الجزيرة (2019-2021) ثم مع ناديه الحالي شباب الأهلي الذي عاد إلى صفوفه في نيسان/أبريل الماضي وقاده إلى التأهل للدور الثاني في دوري أبطال آسيا، مما فتح له الباب للعودة إلى صفوف"الأبيض".



وفي ما يلي التشكيلة:

- حراسة المرمى: خالد عيسى (العين)، محمد الشامسي (الوحدة)، علي خصيف (الجزيرة)، فهد الظنحاني (بني ياس).

- الدفاع: بندر الأحبابي (العين)، عبد العزيز هيكل ووليد عباس ومحمد مرزوق (شباب الأهلي)، خليفة الحمّادي ومحمد العطاس (الجزيرة)، خالد الهاشمي (بني ياس)، خالد الظنحاني والحسن صالح (الشارقة).

- الوسط: يحيى نادر (العين)، طحنون الزعابي وعبدالله حمد (الوحدة)، عبدالله النقبي وعمر عبد الرحمن وماجد حسن (شباب الأهلي)، عبدالله رمضان (الجزيرة)، علي سالمين (الوصل)، ماجد راشد (الشارقة).

- الهجوم: كايو كانيدو (العين)، علي مبخوت (الجزيرة)، يحيى الغسّاني وحارب سهيل (شباب الأهلي)، خليل الحمادي (الوحدة)، علي صالح (الوصل)، سيباستيان تاليابوي (النصر)، سلطان عادل (الاتحاد كلباء).