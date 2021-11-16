English
العربية
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

مصر تتجاوز عقبة الغابون بنجاح

من قبل

تغلّب المنتخب المصري على ضيفه الغابوني بهدفين لواحد اليوم الثلاثاء في المرحلة السادسة من مباريات المجموعة السادسة ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

Reuters

وسجلّ لمصر كل من محمد مجدي أفشة (4 من ركلة جزاء) ويوهان أوبيانغ (75 خطأ في مرمى منتخب بلاده) في حين وقّع جيم أليفينا هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 54.

وخاض المنتخب المصري المباراة دون ضغوطات إذ ضمن الفراعنة العبور إلى الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر بتعادله مع مضيفه الأنغولي 2-2 في الجولة الماضية الجمعة الفارط.

ورفعت مصر رصيدها إلى 14 نقطة في صدارة المجموعة في حين تجمّد رصيد الغابون عند 7 نقاط.

وضمن المجموعة ذاتها حسم التعادل الإيجابي (1-1) نتيجة مباراة ليبيا وضيفتها أنغولا.

وسجّل لليبيا سند الورفلي (49 من ركلة جزاء) في حين بصم زيني على هدف التعادل لأنغولا (81).

تصفيات كأس العالم أنغولا ليبيا المنتخب المصري تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ المنتخب الغابوني
السابق السعودية تواصل نتائجها الإيجاب
اقرأ
السعودية تواصل نتائجها الإيجابية والإمارات تتغلّب على لبنان
التالي

آخر الأحداث

>