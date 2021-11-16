مصر تتجاوز عقبة الغابون بنجاح

وسجلّ لمصر كل من محمد مجدي أفشة (4 من ركلة جزاء) ويوهان أوبيانغ (75 خطأ في مرمى منتخب بلاده) في حين وقّع جيم أليفينا هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 54.

وخاض المنتخب المصري المباراة دون ضغوطات إذ ضمن الفراعنة العبور إلى الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر بتعادله مع مضيفه الأنغولي 2-2 في الجولة الماضية الجمعة الفارط.

ورفعت مصر رصيدها إلى 14 نقطة في صدارة المجموعة في حين تجمّد رصيد الغابون عند 7 نقاط.

وضمن المجموعة ذاتها حسم التعادل الإيجابي (1-1) نتيجة مباراة ليبيا وضيفتها أنغولا.

وسجّل لليبيا سند الورفلي (49 من ركلة جزاء) في حين بصم زيني على هدف التعادل لأنغولا (81).