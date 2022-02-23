"كاف" يلغي إيقاف الدوليين المغربيين بوفال وشكلا

وبموجب هذا القرار سيتمكن اللاعبان من المشاركة مع منتخب أسود الأطلس أمام الكونغو الديمقراطية في الدور الحاسم من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™، وذلك في حال تم استدعاءهما لتشكيلة المنتخب المغربي من قبل المدرب وحيد خليلودزيتش.

وكان إيقاف نجمي المنتخب المغربي جاء على خلفية الاشتباكات التي تلت مواجهة مصر والمغرب في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية "الكاميرون 2021".

وسيحل المنتخب المغربي ضيفاً على الكونغو الديمقراطية في ذهاب الدور الحاسم وستقام المباراة في الخامس والعشرين من آذار/مارس القادم، فيما ستقام مباراة العودة في الثلاثين من الشهر ذاته.

