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تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

فرانكو فودا يقرر الاستقالة من تدريب منتخب النمسا

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قرّر فرانكو فودا الاستقالة من تدريب منتخب النمسا إثر الفشل في التأهل إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.

Reuters

وستكون المباراة الأخيرة للمدرب فودا مع النمسا ضد اسكتلندا الثلاثاء في لقاء ودي.

وخسرت النمسا من ويلز 2-1 الخميس الفائت ضمن نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم.

واستلم فودا منتخب النمسا منذ 2018 ووصل معه إلى ثمن نهائي يورو 2020.

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