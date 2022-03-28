فرانكو فودا يقرر الاستقالة من تدريب منتخب النمسا

وستكون المباراة الأخيرة للمدرب فودا مع النمسا ضد اسكتلندا الثلاثاء في لقاء ودي.
وخسرت النمسا من ويلز 2-1 الخميس الفائت ضمن نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم.
واستلم فودا منتخب النمسا منذ 2018 ووصل معه إلى ثمن نهائي يورو 2020.
وستكون المباراة الأخيرة للمدرب فودا مع النمسا ضد اسكتلندا الثلاثاء في لقاء ودي.
وخسرت النمسا من ويلز 2-1 الخميس الفائت ضمن نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم.
واستلم فودا منتخب النمسا منذ 2018 ووصل معه إلى ثمن نهائي يورو 2020.
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