فرانكو فودا يقرر الاستقالة من تدريب منتخب النمسا

من قبل beIN SPORTS March 28, 2022 16:32 قرّر فرانكو فودا الاستقالة من تدريب منتخب النمسا إثر الفشل في التأهل إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.