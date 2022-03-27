سكالوني يدعو الى "الاستفادة" من وجود ميسي

وبعد الفوز الجمعة على فنزويلا 3-صفر في تصفيات مونديال قطر الذي تأهل اليه الأرجنتينيون، قال سكالوني إن "ميسي سيجلس للتفكير" بمستقبله بعد النهائيات.

ثم قال الأحد من مقر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وقبل اختتام تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لقطر 2022 الثلاثاء على أرض فنزويلا، إنه "بعد المونديال، سيتعين علينا تقييم الوضع. لكن في الوقت الحالي، دعونا نستفيد من وجوده".

ميسي يتخذ قراراً بشأن مستقبله

وبعد الفوز على فنزويلا على ملعب "بومبونيرا" في بوينوس أيرس، قال ميسي إنه سيتخذ قراراً بشأن مستقبله بعد كأس العالم، في وقت أشار زميله في سان جيرمان أنخل دي ماريا إلى احتمال اعتزاله أيضاً.

وقال ميسي الذي سجل الهدف الثالث لبلاده "بعد المونديال، سأقوم بتوضيح أمور كثيرة. بصرف النظر عن النتيجة هناك. نأمل أن تكون الأمور جيدة".

ويأمل ميسي إحراز لقبه العالمي الأول بعد أربع مشاركات مونديالية، أبرزها في 2014 عندما حل وصيفاً لألمانيا بعد التمديد

