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دوري أبطال أوروبا
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

روسيا تسحب استئنافها ضد فيفا بشأن استبعادها من تصفيات المونديال

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سحب الاتحاد الروسي لكرة القدم الاستئناف المقدّم ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن إقصائه من تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ بسبب غزو بلاده أوكرانيا، وفق ما أعلنت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) الثلاثاء.

Rueters

وقالت المحكمة في بيان إنه في 30 آذار/مارس الماضي "أبلغ الاتحاد الروسي لكرة القدم محكمة التحكيم الرياضية أنه سحب استئنافه. سيتم إنهاء هذا الإجراء قريبًا".

وكان من المقرر أن تلتقي روسيا مع بولندا في نصف نهائي المسار الثاني من الملحق الاوروبي المؤهل الى المونديال، لكن الاتحاد الدولي (فيفا) استبعد روسيا من منافساته، لتتأهل بولندا الى النهائي من دون أن تلعب قبل أن تفوز على السويد وتبلغ النهائيات العالمية المرتقبة نهاية العام الحالي. 

إلا أن الاتحاد الروسي أكد أنه سيواصل استئنافه ضد الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) الذي منع أنديته ومنتخباته من المشاركة في المسابقات القارية، حيث يأمل في أن ينافس منتخب السيدات في كأس أوروبا المقررة في إنكلترا في تموز/يوليو المقبل.

وقالت المحكمة أنها "لم تحدد بعد الموعد لهذه الإجراءات".

وكانت "كاس" رفضت في 18 آذار/مارس الماضي استئناف الاتحاد الروسي عقوبة استبعاده من المنافسات الدولية. ولم يعتبر هذا القرار حينها حكما مسبقًا على الحكم المستقبلي للمحكمة الرياضية في موضوع النزاع.
 

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