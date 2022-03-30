رسالة مؤثرة من بلماضي إلى جمهور المنتخب الجزائري

وصرّح بلماضي: "أتحمّل المسؤولية كاملة، الجزائر بلدي، سيمرّ المنتخب الوطني بأوقات صعبة في الأشهر القادمة، لكن يجب النهوض مجددا".

وأضاف: "حين كنت مفيدا للمنتخب كنت حاضرا وعندما أشعر بأنني لا أستطيع تقديم الإضافة سأرحل. سأفكر في مستقبلي في الأيام القليلة القادمة".

وتابع: "الجزائر بلد كبير وسيكون هناك أمور جميلة مستقبلا سواء بقيت هنا أو رحلت، وأنا دائما في خدمة بلدي".

وأردف: "الظلم التحكيمي ليس وليد اليوم بل نحن نعاني منه منذ مدة طويلة، ونتعرّض لقلة الاحترام حيث أصبح الحكام لا يحترمون منتخبنا".

وكانت الجزائر، التي فازت ذهاباً بهدف نظيف، قد انهزمت أمس الأربعاء على أرضها أمام الكاميرون بهدفين لواحد بعد التمديد في إياب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية ليحجز منتخب "الأسود غير المروضة" بطاقة العبور إلى مونديال 2022 بفضل أفضلية الأهداف خارج الديار.