تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™: بولندا ترفض مواجهة روسيا

ومع دخول النزاع يومه الثالث، قال رئيس الاتحاد البولندي سيزاري كوليشا "انتهى وقت الكلام. حان وقت العمل. نظراً لتصعيد العدوان الروسي في أوكرانيا، لا يفكر المنتخب البولندي خوض الملحق ضد روسيا"، مضيفاً انه "القرار الصحيح".

No more words, time to act! Due to the escalation of the aggression of the Russian Federation towards Ukraine the Polish national team does not intend to play the play-off match against Russia. We are in talks with 🇸🇪 and 🇨🇿 federations to bring forward a joint statement to FIFA. — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) February 26, 2022

قال انه سيعمل مع الاتحادين السويدي والتشيكي (الفائز بينهما يواجه الفائز بين روسيا وبولندا في روسيا) لتقديم موقف موحد للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأصدرت الاتحادات الثلاثة بياناً موحداً الخميس مطالبين فيفا بنقل مباريات الملحق من روسيا التي استضافت قبل أربعة أعوام كأس العالم.

ورحب قائد بولندا روبرت ليفاندوفسكي الذي غرّد الجمعة بأنه سيستشير زملاءه حول المباراة، بقرار اتحاد بلاده. غرّد هدّاف بايرن ميونيخ الألماني "القرار الصحيح!".

تابع "لا يمكنني تصوّر خوض مباراة مع المنتخب الروسي فيما يستمر العدوان المسلح في أوكرانيا".

