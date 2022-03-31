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تصفيات كأس العالم
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

تأهل أميركا والمكسيك إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™

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حسم كل من المنتخب الأميركي ونظيره المكسيكي آخر بطاقات التأهل المباشر عن الكونكاكاف إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ فجر اليوم الخميس.

Reuters

واستفادت أميركا من فارق الأهداف الذي تملكه خلال التصفيات والذي منحها التأهل رغم الخسارة مع مضيفتها كوستاريكا 2-0 في المرحلة الـ14 من التصفيات.

وتناوب على ثنائية المنتخب الكوستاريكي الذي وصل للنقطة الخامسة والعشرين مع فارق أهداف +5 (أميركا 25 نقطة وفارق أهداف +11) فارغاس وكونتريراس (51 و59). 

وتمركزت كوستاريكا في المركز الرابع للتأهل إلى الملحق لمواجهة الصاعد من ملحق أوقيانوسيا، بينما جاءت أميركا في المركز الثالث.

وكانت الوصافة من نصيب المكسيك التي وصلت للنقطة الثامنة والعشرين إثر فوزها على السلفادور 2-0 بفضل أنتونا (17) وخيمينيز (43 من ركلة جزاء).

وكانت كندا صاحبة البطاقة الأولى عن الكونكاكاف والمتصدرة (28 نقطة) بفارق الأهداف عن المكسيك قد خسرت أمام بنما 1-0.

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