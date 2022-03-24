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تصفيات كأس العالم
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

السعودية إلى نهائيات المونديال للمرة السادسة

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المنتخب السعودي يتأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه بعد فوز المنتخب الياباني على نظيره الأسترالي.

Reuters

بلغت السعودية اليوم الخميس نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخها، بعد فوز اليابان القاتل على أستراليا 2-صفر في سيدني، ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وتأهلت السعودية قبل مواجهتها المرتقبة أمام الصين في الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة في الشارقة بعد أن ضمنت حلولها في أحد المركزين الأول والثاني بسبب ابتعادها عن أستراليا بفارق 4 نقاط مع تبقي مباراة وحيدة لأستراليا ستخوضها في الجولة الأخيرة أمام السعودية.

ورفعت اليابان التي تأهلت رسمياً رصيدها إلى 21 نقطة من 9 مباريات مقابل 19 للسعودية فيما تجمد رصيد أستراليا عند 15 نقطة من 9 مباريات. 

ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعتين إلى مونديال قطر، فيما يتواجه ثالثا المجموعتين والفائز بينهما يلاقي خامس تصفيات أميركا الجنوبية في ملحق دولي لحجز بطاقة المونديال. 

منتخب السعودية تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
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