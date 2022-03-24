السعودية إلى نهائيات المونديال للمرة السادسة

بلغت السعودية اليوم الخميس نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخها، بعد فوز اليابان القاتل على أستراليا 2-صفر في سيدني، ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وتأهلت السعودية قبل مواجهتها المرتقبة أمام الصين في الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة في الشارقة بعد أن ضمنت حلولها في أحد المركزين الأول والثاني بسبب ابتعادها عن أستراليا بفارق 4 نقاط مع تبقي مباراة وحيدة لأستراليا ستخوضها في الجولة الأخيرة أمام السعودية.

ورفعت اليابان التي تأهلت رسمياً رصيدها إلى 21 نقطة من 9 مباريات مقابل 19 للسعودية فيما تجمد رصيد أستراليا عند 15 نقطة من 9 مباريات.

ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعتين إلى مونديال قطر، فيما يتواجه ثالثا المجموعتين والفائز بينهما يلاقي خامس تصفيات أميركا الجنوبية في ملحق دولي لحجز بطاقة المونديال.