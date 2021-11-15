الأرجنتين الطامحة إلى التأهل تسعى لحسم "السوبر كلاسيكو"



وتحتل الأرجنتين المركز الثاني برصيد 28 نقطة بفارق ست نقاط خلف البرازيل التي ضمنت أولى البطاقات إلى النهائيات عن أميركا الجنوبية، علما بأنهما يملكان مباراة مؤجلة بينهما توقفت بعد خمس دقائق من بدايتها في الخامس من أيلول/سبتمبر الماضي بسبب اقتحام ممثلين من السلطات الصحية البرازيلية ملعب "كورينثيانز" بسبب مخالفة الضيوف لبروتوكولات فيروس كورونا.

ووحدهما البرازيل والارجنتين لم يخسرا حتى الان في التصفيات.

ويمكن للأرجنتين اللحاق بركب المتأهلين إلى مونديال قطر في حال فوزها وعدم فوز منتخبين من الثلاثي الذي يتقاسم المركز الرابع برصيد 16 نقطة: تشيلي وكولومبيا والأوروغواي.

وتلعب تشيلي مع ضيفتها الإكوادور، وكولومبيا مع ضيفتها الباراغواي، فيما تحل الأوروغواي ضيفة على بوليفيا.

ويتأهل من تصفيات أميركا الجنوبية أول أربعة منتخبات مباشرة إلى نهائيات قطر، فيما يخوض الخامس ملحقاً فاصلاً.

وبالعودة إلى قمة الثلاثاء، كان الجميع يترقب لقاء الصديقين نجمي باريس سان جيرمان الفرنسي ليونيل ميسي ونيمار وجها لوجه مجدداً بعد نحو خمسة أسابيع على المواجهة التي توقفت بعد 5 دقائق من بدايتها وأكثر من ثلاثة أشهر على المباراة النهائية لكأس كوبا أميركا التي حسمتها الأرجنتين في صالحها على أرض غريمها التقليدي البرازيلي بهدف وحيد.

لكن الإصابة ستحرم نيمار من خوض اللقاء بحسب ما أعلن الاتحاد البرازيلي للعبة الإثنين، في وقت أكد مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني جاهزية ميسي لخوض المباراة.

ورفعت الارجنتين عدد مبارياتها المتتالية دون خسارة الى 26 وهي ترغب في تعزيزها، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام البرازيل التي قال مدافعها دانيلو أن حسم التأهل "لا يعني التراخي" أمام الـ"ألبي سيليستي".

وأضاف مدافع يوفنتوس الإيطالي "مواجهة البرازيل والأرجنتين دائما ما تكون كبيرة، وبها كل مكونات كلاسيكو العالم، ويشارك فيها لاعبون استثنائيون".

منافسة خماسية مثيرة

وتشهد الجولة الرابعة عشرة قمة نارية أخرى تجمع بين تشيلي الرابعة وضيفتها الاكوادور الثالثة، وهما طرفان ضمن خماسي يتنافس على البطاقتين المباشرتين الأخريين.

وقال مدرب الإكوادور الأرجنتيني غوستافو الفارو: "ستكون مباراة قوية جداً، بدنية جداً، بين منتخبين يتطلعان لشيء واحد هو الفوز للاقتراب أكثر من التأهل".

ويلتقي الجريحان الكولومبي الخامس والبارغوياني الثامن بحثا عن الفوز الأول في مبارياتهما الخمس الأخيرة.

وسقطت كولومبيا في فخ التعادل ثلاث مرات متتالية قبل أن تخسر أمام البرازيل في الجولة الماضية، فيما تعادلت الباراغواي مرة واحدة وبثلاث هزائم متتالية آخرها امام ضيفتها تشيلي صفر-1 فابتعدت بفارق أربع نقاط عن المركز الخامس الذي يضمن لصاحبه خوض الملحق الفاصل على الاقل.

ولن تكون مهمة الأوروغواي سهلة أمام مضيفتها بوليفيا خصوصا وان المباراة ستقام على ارتفاع شاهق عن سطح البحر وغالبا ما تخرج المنتخبان المضيفة خالية الوفاض.

وعلى غرار جارتها الباراغواي كسبت الاوروغواي نقطة واحدة فقط في مبارياتها الاربع الاخيرة.

وتسعى البيرو السابعة بفارق نقطتين عن ثلاثي المركز الرابع الى مواصلة صحوتها عندما تستضيف فنزويلا الاخيرة وذلك لتحقيق فوزها الثاني تواليا والخامس في التصفيات لدخول منطقة المنتخبات المرشحة إلى التأهل في حال تعثر أي من تشيلي وكولومبيا والاوروغواي.



