خرج المنتخب الأردني من تصفيات كأس العالم بعد تلقيه خسارة موجعة أمام أستراليا بهدف دون مقابل في ختام مشوارهما ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا ضمن منافسات المجموعة الثانية التي استضافت الكويت جولاتها الثلاثة الأخيرة.

وخاض منتخب الأردن مواجهة أستراليا بطموح الفوز ولا بديل للتأهل ضمن أفضل خمس ثواني عن المجموعات الثمانية، لكنه فشل في تحقيق الفوز لينهي التصفيات برصيد 14 نقطة، خلف أستراليا التي حققت العلامة الكاملة (24) نقطة.

وسجل هدف المباراة الوحيد هاري سوتار في الدقيقة 77.

وفي مباراة ثانية فازت الكويت على تايبيه بهدفين مقابل هدف. سجل للكويت يوسف ناصر السلمان (14 و71) وتشون تشينغ وو (51) لتايبيه.

