ما هي المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا 2023؟

- 13 منتخباً ضمنوا تأهلهم بعد حلولهم في المركز الأول أو بين أفضل خمسة منتخبات احتلت الوصافة في المجموعات الثماني ضمن الدور الثاني:

The Final Cast of 2️⃣4️⃣ is Set 🔒 #AsianCup2023, here we come! 😍 pic.twitter.com/WVbOuDwxiP — #AFCU23 (@afcasiancup) June 14, 2022



الصين واليابان وسوريا وقطر حاملة اللقب وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران والإمارات والسعودية والعراق وعمان وفيتنام ولبنان.



- 11 منتخباً ضمنوا تأهلهم بعد حلولهم في المركز الأول أو بين أفضل خمسة منتخبات احتلت الوصافة في المجموعات الست ضمن الدور الثالث:

فلسطين، أوزبكستان، تايلاند، هونغ كونغ، الهند، طاجيكستان، قيرغيزستان، البحرين، الأردن، إندونيسيا وماليزيا.



* اعتذرت الصين في 14 أيار/مايو الماضي عن تنظيم البطولة بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، ولم يتم تحديد الدولة المضيفة بعد. أعلن الاتحاد القاري ان الموعد النهائي من أجل تقديم طلب الرغبة في استضافة كأس آسيا 2023 سيكون بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2022.