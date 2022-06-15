ما هي المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا 2023؟

- 13 منتخباً ضمنوا تأهلهم بعد حلولهم في المركز الأول أو بين أفضل خمسة منتخبات احتلت الوصافة في المجموعات الثماني ضمن الدور الثاني:
الصين واليابان وسوريا وقطر حاملة اللقب وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران والإمارات والسعودية والعراق وعمان وفيتنام ولبنان.
- 11 منتخباً ضمنوا تأهلهم بعد حلولهم في المركز الأول أو بين أفضل خمسة منتخبات احتلت الوصافة في المجموعات الست ضمن الدور الثالث:
فلسطين، أوزبكستان، تايلاند، هونغ كونغ، الهند، طاجيكستان، قيرغيزستان، البحرين، الأردن، إندونيسيا وماليزيا.
* اعتذرت الصين في 14 أيار/مايو الماضي عن تنظيم البطولة بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، ولم يتم تحديد الدولة المضيفة بعد. أعلن الاتحاد القاري ان الموعد النهائي من أجل تقديم طلب الرغبة في استضافة كأس آسيا 2023 سيكون بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2022.