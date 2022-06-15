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تصفيات كأس العالم
تصفيات كأس آسيا

ما هي المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا 2023؟

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في ما يلي المنتخبات الـ24 المتأهلة إلى كأس آسيا 2023 في كرة القدم بعد اختتام مشوار التصفيات الثلاثاء.

AFP

- 13 منتخباً ضمنوا تأهلهم بعد حلولهم في المركز الأول أو بين أفضل خمسة منتخبات احتلت الوصافة في المجموعات الثماني ضمن الدور الثاني:


الصين واليابان وسوريا وقطر حاملة اللقب وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران والإمارات والسعودية والعراق وعمان وفيتنام ولبنان.
                  
- 11 منتخباً ضمنوا تأهلهم بعد حلولهم في المركز الأول أو بين أفضل خمسة منتخبات احتلت الوصافة في المجموعات الست ضمن الدور الثالث:

فلسطين، أوزبكستان، تايلاند، هونغ كونغ، الهند، طاجيكستان، قيرغيزستان، البحرين، الأردن، إندونيسيا وماليزيا.
                  
* اعتذرت الصين في 14 أيار/مايو الماضي عن تنظيم البطولة بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، ولم يتم تحديد الدولة المضيفة بعد. أعلن الاتحاد القاري ان الموعد النهائي من أجل تقديم طلب الرغبة في استضافة كأس آسيا 2023 سيكون بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2022.

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