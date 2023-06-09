وحقق بانيايا دراج فريق دوكاتي زمنا قدره دقيقة وخمس وأربعون ثانية وأربعمائة وستة وثلاثون جزءاً بالمئة من الثانية، متفوقاً على مواطنه ماركو بيزيكي الذي حقق ثاني أسرع زمن، حيث تخلف عن بانيايا بثلاثة وستين بالألف بالجزء من الثانية فيما جاء الإسباني أليكس رينس ثالثاً.

