وتصدر بيتسيكي الترتيب العام مع نهاية المرحلة الثانية من البطولة أمام مواطنه دراج دوكاتي فرانتشيسكو بانيايا، حامل اللقب والفائز بالمرحلة الأولى في البرتغال والذي تعرض لسقطة بعدما كان يحتل المركز الثاني قبل 8 لفات من النهاية، لينهي السباق في المركز السادس عشر خارج ترتيب النقاط.

كما حقق بيتسيكي الفوز الأول في الفئة الأولى لفريق دوكاتي-في آر46 المملوك من قبل أسطورة الدراجات النارية مواطنه فالنتينو روسي.

وأنهى بيتسيكي السباق بوقت قدره 44.28.518 دقيقة، متقدماً بفارق 4.085 ثوانٍ عن الفرنسي يوهان زاركو (دوكاتي-براماك). ووصل الإسباني أليكس ماركيس (دوكاتي-غريزيني) الذي انطلق من المركز الأوّل، ثالثاً متأخراً بفارق 4.681 ثوانٍ.

وأنهى الفرنسي فابيو كوارتارارو المتوج باللقب عام 2021 السباق في المركز السابع في عطلة اسبوع صعبة، حيث فشل وصيف بطل العام الماضي في اللحاق بنمط منافسيه على متن دراجته ياماها.

وكان الدراج الجنوب إفريقي براد بندر (كا تي أم) فاز بالمركز الاوّل في سباق السبرينت (القصير) السبت، بعدما انطلق من المركز الخامس عشر. فشل في سباق الأحد في تقديم تأدية جيدة اذ حلّ في المركز السابع عشر الأخير بعدما تعرض لسقطة في اللفة الأولى.

وغاب عن السباق الرئيسي الإسباني جوان مير بعد إصابته بصدمة في الرأس والرقبة بسبب السقوط العنيف خلال سباق السبرينت، ما شكّل ضربة قوية لحظيرة هوندا التي كانت خسرت جهود دراجها مواطن مير بطل العالم ست مرات مارك ماركيس اثر تعرضه لكسر في يده جراء سقوطه على حلبة بورتيماو البرتغالية، على غرار البرتغالي ميغيل أوليفييرا (أبريليا-آر أن أف) الذي كان ضحية سقوط الاسباني.

ولم يدافع أي دراج عن ألوان الفريق الرسمي للصانع الياباني في الأرجنتين خلال سباق الأحد على حلبة تيرماس دي ريو هوندو.

وانضم الدراج الإيطالي إينيا باستيانيني (دوكاتي) إلى قائمة الغائبين بسبب تعرضه لكسر في كتفه بعد سقوطه خلال السباق السريع في البرتغال.

أما بول إسبارغارو (غاس غاس-تيك3) الضحية الأولى لمسار بورتيماو الجمعة الماضي، فقد يكون الدراج الذي سيستغرق تعافيه وقتاً أطول بعد حادثه، حيث يعاني الإسباني من كدمة رئوية وكسور في الفك وفقرة في ظهره.

وانطلق 17 دراجاً من اصل 22 في الفئة الأولى هذا الموسم في السباق الرئيسي في الأرجنتين الأحد، في ثاني أقل عدد منذ عام 2011.

في فئة موتو2، فاز الإيطالي توني أربولينو بالسباق الذي اقتصر على 14 لفة بسبب الأمطار التي هطلت، وانتزع صدارة الترتيب من الإسباني بيدرو أكوستا الذي حل في المركز الثاني عشر.

في فئة موتو3، فرض الياباني تاتسوكي سوزوكي نفسه في سباق تخلله العديد من الحوادث، أبرزها للاسباني دافيد ألمانسا الذي كان في صراع على المركز الثاني بعدما انطلق من المركز الخامس والعشرين في ثاني سباق له في هذه الفئة.

وحافظ الإسباني دانييل هولغادو الذي حلّ رابعاً في السباق على صدارة الترتيب.

