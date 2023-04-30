ونجح دراج فريق دوكاتي في إنهاء السباق خلال تسع وثلاثين دقيقة وتسع وعشرين ثانية وثمانِمائة وخمسين جزءا بالألف من الثانية وحل الجنوب إفريقي براد بيندير دراج فريق كي تي إم في المرتبة الثانية فيما احتل زميله في الفريق الدراج الأسترالي جاك ميلر المركزَ الثالث.

