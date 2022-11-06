بانيايا متصدر الترتيب العام دخل السباق متفوقاً بفارق ثلاث وعشرين نقطة عن حامل اللقب الفرنسي فابيو كوارتارارو، والذي كان يتعين عليه للاحتفاظ بلقبه الفوز بالسباق على أن يحل بانيايا بعيداً عن المراكز الخمسة عشر الأولى، وهو ما لم يحدث، حيث أنهى بانيايا دراج دوكاتي في المركز التاسع في السباق الذي فاز به الإسباني أليكس رينس ليتوج بذلك بانيايا باللقب للمرة الأولى في مسيرته.

وتوج الإسباني أغوستو فيرنانديث ببطولة العالم للدراجات النارية موتو 2 بحلوله ثانياً.

فيرنانديث دخل السباق الأخير بعدة فرص للتتويج وهو متصدرٌ الترتيب العام بفارق تسع نقاط ونصف عن ملاحقه الياباني أي أوغـورا، ورغم انطلاق فيرنانديث من المركز الثالث إلا أنه نجح في الصعود للمركز الثاني والاحتفاظ به حتى النهاية خلف مواطنه بيدرو كوستا الذي فاز بالسباق. وباحتلاله هذا المركز، تمكن فيرنانديث من التتويج باللقب.

بدوره توج الإسباني ايثان غيفارا ببطولة العالم للدراجات النارية في فئة الموتو 3.

و جاء فوز غيفارا بعد منافسةٍ شديدة في الجولة الأخيرة مع التركي ديـنيز أونتـشو حسمت في المنعطف الأخير للسباق، ليحل التركي في المركز الثاني بفارق اثنين وستين جزءا ًبالألف من الثانية، فيما أنهى الاسباني سيرخيو غارثيا السباق في المركز الثالث.