السباق شهد اصطدام مافريك فينياليز بمتصدر الترتيب العام فرانشيسكو بانيايا ليصبحا خارج السباق، ولكن خلال كل هذه الفوضى التي شهدتها الحلبة، ظل بيزيكي هادئًا ومتماسكا ليحقق فوزه الثاني خلال موسم 2023 وليصبح على بعد نقطة واحدة من المتصدر بانيايا.

