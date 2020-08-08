موتو جي بي: زاركو يفاجئ كوارتارارو في التجارب الرسمية لجائزة تشيكيا الكبرى

وحل دراج دوكاتي أولاً بتحقيقه 1:55,687 دقيقة، متفوقاً على نظيره دراج ياماها الفائز بالسباقين الماضيين بفارق 0,303 ثانية.

وقال زاركو بعد التجارب "لا أصدق أنني حصلت على مركز الانطلاق الأول".

وأضاف "أنا سعيد جداً. يجب أن استخدم هذا المركز لانطلق بشكل جيد غداً".

وسيبدأ الإيطالي فرانكو موبيديللي، زميل كوارتارارو في ياماها من المركز الثالث في سباق الأحد، فيما سينطلق بطل العالم سبع مرات، الإيطالي الاخر فالنتينو روسي من المركز العاشر.

ويتواصل غياب بطل العالم الإسباني مارك ماركيز للسباق الثاني على التوالي بعد جائزة الأندلس الكبرى، لعدم تعافيه من عملية جراحية خضع لها لمعالجة كسر في ذراعه الأيمن.

ويتصدر كوارتارارو ترتيب بطولة العالم برصيد 50 نقطة، امام الإسباني مافريك فينياليس (ياماها) 40 نقطة، والإيطالي أندريا دوفيتسيوزو (دوكاتي) الثالث برصيد 26 نقطة.