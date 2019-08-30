مونديال 2019: خمسة نجوم تحت المجهر

تخوض الولايات المتحدة حاملة اللقب النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لكرة السلة بغياب نجوم الصف الأول لكن ذلك لا يعني بأن الجمهور لن يحظى بفرصة رؤية بعض أفضل نجوم الدوري الأميركي للمحترفين في صفوف منتخبات أخرى.

وتلقي وكالة فرانس برس نظرة على أفضل خمسة نجوم في البطولة التي تنطلق السبت في الصين وتستمر حتى 15 أيلول/سبتمبر:

يانيس أنتيتوكونمبو (اليونان)

سيكون أفضل لاعب في دوري كرة الأميركي للمحترفين خلال الموسم المنصرم بين ثلاثة أخوة من عائلة أنتيتوكونمبو في صفوف المنتخب اليوناني خلال المونديال الصيني. وسيلعب لاعب ميلووكي باكس البالغ من العمر 24 عاما بجانب شقيقه ثاناسيس (27 عاما) الذي لعب خلال الموسمين الماضيين مع باناثينايكوس لكنه التحق الشهر الماضي بيانيس في ميلووكي، على غرار الشقيق الأصغر كوستاس (21 عاما) الذي وقع الشهر الماضي مع لوس أنجليس ليكرز. لكن يبقى يانيس، المولود في اليوناني لعائلة نيجيرية، النجم الأهم الذي بامكانه أن يخلق الفارق في مونديال الصين.

كمبا ووكر (الولايات المتحدة)

قد يصب غياب نجوم الصف الأول عن المنتخب الأميركي، بطل النسختين الماضيتين وحامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (5)، في صالح كمبا ووكر الذي سيحظى بفرصة أن يكون النجم الأول في فريق المدرب غريغ بوبوفيتش نظرا الى قدراتهم مقارنة بزملائه. وقد أظهر لاعب بوسطن سلتيكس، البالغ من العمر 29 عاما، قدراته القيادية خلال مباراة تحضيرية ضد أستراليا حين قاد بلاده للفوز 102-86 بتسجيله 23 نقطة قبل أن تثأر الأخيرة في مباراة ثانية، واضعة حدا لمسلسل المباريات المتتالية لأبطال العالم دون هزيمة رسميا ووديا عند 78.

باتي ميلز (أستراليا)

كان ابن الـ31 عاما من الأسباب التي أدت الى خسارة الولايات المتحدة أمام بلاده في عطلة نهاية الأسبوع الماضي بتسجيله 30 نقطة. وكان الأداء الذي قدمه ميلز مهما جدا للاعب الأسترالي لاسيما أن مدرب الولايات المتحدة هو مدربه في سان أنتونيو سبيرز غريغ بوبوفيتش. ويؤمن ميلز بقدرة المنتخب الأسترالي على تحقيق نتائج مماثلة في المونديال الصيني لكن عليه أولا أن يتخطى ما صنف بـ"مجموعة الموت" التي تضم أيضا كندا والسنغال وليتوانيا. وأكد ميلز "نريد أن نكون أفضل فريق في العالم وتعجبنا تماما فرصنا في اغتنام الفرصة المتاحة".

نيكولا يوكيتش (صربيا)

بقدراته البدنية الهائلة وطوله الفارع (2,13 م)، يعتبر يوكيتش قوة ضاربة في المنتخب الصربي، لكن مؤهلاته لا تنحصر بأداء الدور التقليدي للاعب الارتكاز، إذ أظهر مع فريقه دنفر ناغتس بأنه قادر على خلق الفارق في كافة المجالات، إن كان من ناحية التمرير أو التسديد من خارج القوس، الى جانبه دوره كلاعب ارتكاز. ويأمل المنتخب الصربي الافادة من قدرات ابن الـ24 عاما لمحاولة تعويض ما فاته في 2014 حين خسر النهائي أمام الولايات المتحدة.

مارك غاسول (إسبانيا)

يدخل لاعب الارتكاز البالغ من العمر 34 عاما مونديال الصين بمعنويات مرتفعة جدا بعد الدور الذي لعبه في قيادة تورونتو رابتورز الى احراز لقب الدوري الأميركي للمرة الأولى في تاريخه. ويتمتع غاسول بخبرة كبيرة جدا وكان أفضل مدافع في الدوري الأميركي لعام 2013 وشارك في مباراة كل النجوم "أول ستارز" التقليدية ثلاث مرات. كما لعب دورا في قيادة إسبانيا الى لقب مونديال 2006 في اليابان اضافة الى نيل فضيتين أولمبيتين. في حزيران/يونيو الماضي، قرر مارك غاسول أن يفعل البند الذي يسمح له بالبقاء مع تورونتو لموسم آخر مقابل 25.6 مليون دولار.