ماذا قال تسيتسيباس بعد بلوغه نهائي بطولة أستراليا المفتوحة ؟ من قبل beIN SPORTS January 27, 2023 09:28 5:55 دقيقة تحدّث اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس عن الإنجاز التاريخي الذي حققه اليوم الجمعة ببلوغه نهائي بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب بعد تغلّبه على كارن خاشانوف بثلاث مجموعات لواحدة. مقابلات بطولة أستراليا المفتوحة ستيفانوس تسيتسيباس بطولة استراليا المفتوحة -آخر الفيديوهات 3:20 دقيقة قمّة منتظرة بين مانشستر سيتي وآرسنال 3:19 دقيقة مواجهة مرتقبة بين الجزائر وكوت ديفوار 5:55 دقيقة ماذا قال تسيتسيباس بعد بلوغه نهائي بطولة أستراليا؟ 7:00 دقيقة تسيتسيباس يبلغ نهائي بطولة أستراليا باقتدار 0:39 دقيقة المنتخب الموريتاني ينشد تجاوز عقبة نظيره السنغالي 3:27 دقيقة مارسيليا يسير بثبات بقيادة مدربه إيغور تودور 2:24 دقيقة الفريق الباريسي في زيارة للمركز التدريبي الجديد 0:54 دقيقة المحقق الفيدرالي يمهل يوفنتوس 40 يوماً 2:37 دقيقة محرز: "عملت بجد في فترة التوقف" 0:44 دقيقة الفيحاء يضرب موعداً مع الاتحاد في النهائي