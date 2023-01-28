ماذا قالت سابالينكا بعد إحرازها لقب بطولة أستراليا المفتوحة ؟ من قبل beIN SPORTS January 28, 2023 14:02 0:33 دقيقة تحدّثت أرينا سابالينكا عن الإنجاز التاريخي الذي حققته اليوم السبت بتتويجها بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد تغلّبها على منافستها إيلينا ريباكينا بمجموعتين لواحدة. مقابلات بطولة أستراليا المفتوحة بطولة استراليا المفتوحة أرينا سابالينكا -آخر الفيديوهات 3:46 دقيقة برشلونة يقتنص فوزاً ثميناً من أرض جيرونا 0:31 دقيقة قاديش يعود للانتصارات ويهزم ريال مايوركا 0:25 دقيقة ليستر سيتي إلى الدور الخامس في كأس الاتحاد 5:25 دقيقة لقب زوجي الرجال من نصيب هيجيكاتا وكوبلر 0:36 دقيقة نهائي مشوق بين دجوكوفيتش وتسيتسيباس 0:33 دقيقة ماذا قالت سابالينكا بعد الظفر بلقب بطولة أستراليا؟ 3:39 دقيقة فلامنغو يكشف عن قميصه الجديد 2:55 دقيقة تكريم جديد للمنتخب المغربي 10:56 دقيقة سابالينكا تتوّج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة 0:33 دقيقة الشربيني تتوج بلقب بطولة نيويورك للإسكواش