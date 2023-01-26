وجاء فوز سابالينكا، المصنفة الخامسة عالميا، على نظيرتها الـ45 بواقع 7-6 (7-1) و(6-2).

وتلتقي سابالينكا في النهائي السبت مع الكازاخية إيلينا ريباكينا الفائزة على البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا.

وقالت ابنة الـ24 عامًا "أنا سعيدة جدًا بهذا الفوز...لم أبدأ بطريقة رائعة في المجموعة الأولى وبالنسبة لشوط كسر التعادل، وجدت إيقاعي وآمنت بنفسي أكثر وبدأت أجازف قليلا وقدمت مستوى جيدًا".

وعند سؤالها عن القوة الهائلة في الضربات الأمامية في المقابلة على أرض الملعب وأنها بقوة ضربات الرجال، قبّلت ذراعيها وأضافت مبتسمة "بكل صراحة ليس كثيرًا، أنا أشعر أن الضربات بطيئة. ولكن شكرًا لك، يبدو أن لدي جينات جيدة".

وتعليقًا على المباراة النهائية ضد ريباكينا السبت "إنها لاعبة رائعة وتقدم تنس ممتاز ومتطور ولديها لقب غراند سلام والخبرة. ستكون مباراة رائعة، أتطلع لذلك غدًا"، قبل أن تصحح لها المحاورة أنها السبت وتضيف اللاعبة "عفوًا السبت، أنا متحمسة لألعب غدًا".