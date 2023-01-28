وجاء فوز البيلاروسية، المصنفة خامسةً عالميًا، على نظيرتها الكازاخية الخامسة والعشرين بواقع 4-6 و6-3 و6-4.

وهي المرة الأولى التي تحرز خلالها سابالينكا لقب بطولة أستراليا المفتوحة كما أنها باكورة ألقابها في الغراند سلام.

وعوّضت سابالينكا (24 عاماً) تأخرها في المجموعة الأولى لتتمكّن من هزيمة بطلة ويمبلدون، بعد مباراة دامت لساعتين و28 دقيقة على ملعب رود ليفر.

وقالت البيلاروسية مخاطبة فريقها بعد حصولها على الكأس "شكراً لفريقي، الفريق الأكثر جنونًا في البطولة. لقد مررنا بالكثير من المطبات العام الماضي".

وأضافت "شكراً جزيلاً لكم على ما تفعلونه من أجلي. أنا أحبكم يا رفاق".

وتابعت "أريد أن أهنئ إيلينا على أسبوعين رائعين. أنت لاعبة رائعة وبالطبع سنخوض الكثير من المعارك - على أمل أن نكون في مواجهات نهائية ببطولات غراند سلام".

وجاءت المباراة الختامية لتختتم أسبوعين من المنافسات الدراماتيكية، حيث أقصت ريباكينا 3 فائزات في بطولات الغراند سلام: البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، في ثمن النهائي، اللاتفية يلينا أوستابنكو (17) في ربع النهائي والبيلاروسية فيكتوريا أزارينكا (24) في نصف النهائي.

وشكلت المباراة النهائية المواجهة الرابعة بين اللاعبتين، علمًا أن سابالينكا تفوقت على ريباكينا في المواجهات الثلاث السابقة جميعها، آخرها في دور الـ16 لويمبلدون 2021.