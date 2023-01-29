سابالينكا: "أحتاج لعدة أيام من أجل استيعاب إنجازي" من قبل beIN SPORTS January 29, 2023 14:16 0:53 دقيقة بعد تتويجها بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، قالت أرينا سابالينكا إنها تحتاج لعدة أيام ٍمن أجل استيعاب إنجازها الأول من نوعه. وأضافت أنها تحب اللعب في ويمبلدون وأنها ستكون سعيدة إن سُمح لها بالتنافس في ثالث البطولات الأربع الكبرى. مقابلات بطولة استراليا المفتوحة أرينا سابالينكا -آخر الفيديوهات 1:05 دقيقة بعثة الأهلي تصل المغرب للمشاركة في مونديال الأندية 2:18 دقيقة سان جيرمان يرفع شعار الفوز عندما يواجه ضيفه رانس 0:53 دقيقة سابالينكا: "أحتاج لعدة أيام من أجل استيعاب إنجازي" 3:29 دقيقة قمة مرتقبة بين ريال مدريد وريال سوسييداد 4:20 دقيقة وقائع تتويج دجوكوفيتش بلقبه العاشر في أستراليا 6:43 دقيقة دجوكوفيتش يتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة 2:10 دقيقة بوسطن سلتيكس يتفوق على ليكرز في مواجهة مثيرة 0:43 دقيقة تشلسي يتعاقد مع الظهير الفرنسي غوستو 0:41 دقيقة كريتشيكوفا وسينياكوفا تحافظان على لقب زوجي السيدات 4:14 دقيقة كاسيميرو يسجل ومانشستر يونايتد يتأهل للدور الخامس